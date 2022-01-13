Сахалинская область призвала не ограничивать возможности инвесторов

Власти Сахалинской области призывают отказаться от требований, которые могут ударить по готовности компаний вкладываться в развитие береговой переработки по программе инвестквот.

На первом этапе программы квот под инвестиции выделение объемов предусматривалось под строительство судов или береговых заводов. В рамках второго этапа решено было усилить направление по развитию берега. Однако требование к инвесторам строить не только береговые объекты, но и суда может привести к тому, что механизм не сработает, считают в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Очень сложно синхронизировать сроки строительства судов и береговых предприятий, обратил внимание глава регионального ведомства Иван Радченко. Первая волна инвестквот уже показала, что заказчики флота сталкиваются с задержками со стороны верфей. Получается, что инвестор не сможет получить квоты, пока не построит флот для снабжения завода сырьем, даже если уже запустил береговое предприятие.

Такие объекты инвестиций — суда плюс заводы — могут оказаться нерабочим инструментом, полагают в агентстве. Областные власти выразили опасение, что предложенные условия отобьют желание инвесторов участвовать в программе и это помешает достижению целей по развитию береговой базы.

«Если мы говорим о Сахалинской области, то в первую очередь речь идет про развитие переработки на Курильских островах, которые расположены в непосредственной близости к районам промысла», — рассказал Fishnews Иван Радченко.

Также региональные власти выступили за то, чтобы не выставлять на аукционы доли квот вылова ежей, трепангов и гребешков. Небольшие предприятия, которые не имеют другого ресурса, потеряв квоты, просто закроются. Под ударом окажется и работа крупных предприятий, которые, рассчитывая на эти объемы в течение 15 лет, выстраивали свою финансовую модель. Такие инвесторы за последние несколько лет вложили в различные проекты свыше 11 млрд рублей. При изъятии ресурса система рискует рухнуть.

По оценкам региона, в результате работы может лишиться более 500 человек, причем прежде всего речь идет о населении Курильских островов.

Губернатор Валерий Лимаренко направил позицию по законопроекту в Росрыболовство, сообщили в областном агентстве.

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