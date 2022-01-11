Развитие береговой переработки может оказаться под угрозой

Идея государства стимулировать строительство береговых рыбозаводов с помощью инвестиционных квот рискует не сработать. Привязка к заказу флота в этом случае избыточна и загоняет инвесторов в лишние рамки, считают в отраслевом сообществе.

После шоков, с которыми российский рыбпром столкнулся в условиях пандемии, власти заявили о важности задействовать механизм инвестиционных квот для развития собственной береговой базы.

«Мы должны перерабатывать рыбу на территории Российской Федерации», — отмечал вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, проводя обсуждения по этой теме в феврале прошлого года. Тогда же вице-премьер — полпред поручил продумать комплекс мер по поддержке создания береговых заводов.

Большое обсуждение перспектив инвестквот состоялось в сентябре на площадке Восточного экономического форума: своим видением будущего программы на ВЭФ поделились собственники бизнеса.

Уже в ноябре Минсельхоз и Росрыболовство представили для обсуждения законопроект по второму этапу инвестквот и аукционов. На этот раз, заявили власти, больший упор будет сделан на береговую перерабатывающую базу.

Однако на практике этот акцент может не сработать, даже несмотря на то, что уже есть желающие вложиться в берег. В законопроект вошла формулировка о неком рыбоперерабатывающем комплексе» и текст можно толковать таким образом, что компании, готовые вкладываться в береговую переработку, должны будут еще и строить суда под определенные требования. Такие рамки могут привести к тому, что планы по укреплению дальневосточной перерабатывающей отрасли останутся лишь на бумаге, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Конечно, мы против такого рода формулировок, считаем, что это, безусловно, нужно убирать», — заявил он на встрече Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций на площадке Fishnews Online.

С учетом проблем, с которыми столкнулись участники первой волны инвестквот при строительстве флота на отечественных верфях, отраслевое сообщество предлагало дождаться, когда новые суда приступят к работе, и проанализировать первые результаты, однако этого не сделано, обратил внимание руководитель АРСО. Теперь предлагается еще и сцепить с судостроением создание береговых комплексов. «Не остановит ли это строительство береговых заводов — то, о чем так много говорилось?» — обеспокоены в ассоциации.

Участники онлайн-конференции также отметили, что такое утяжеление не обсуждалось ни на ВЭФ, ни на совещаниях у вице-премьера — полпреда президента.

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