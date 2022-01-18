Полеты икры с Камчатки обернулись уголовными делами

Следком Камчатского края возбудил уголовное дело в отношении начальника линейного отдела МВД на транспорте: ее обвиняют в получении взятки за покровительство трафику немаркированной лососевой икры в авиабагаже.

На Камчатке продолжаются разбирательства с вывозом лососевой икры сомнительного происхождения в личном багаже авиапассажиров. В отношении руководителя Камчатского линейного отделения МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, подозреваемая в период с июня по сентябрь 2021 г. получила от двух мужчин 74 тыс. рублей.

За незаконное вознаграждение она не препятствовала деятельности преступной группы по вывозу немаркированной икры, также подозреваемая помогала вернуть изъятую в ходе административных процедур продукцию.

Размер взятки в соответствии с нормами уголовного закона является значительным, обратили внимание в пресс-службе.

В отношении взяткодателей следственное управление возбудило уголовные дела по факту дачи взятки должностному лицу группой лиц (пункт «а» части 4 статьи 291 УК РФ).

«В настоящее время органом следствия проводится комплекс следственных действий, направленный на детальное установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в следкоме.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по ДФО рассказали о том, как действовала схема перевозок. По данным правоохранителей, трое мужчин и одна женщина незаконно приобретали немаркированную лососевую икру, а также принимали такую продукцию от других лиц для последующей транспортировки. Затем злоумышленники упаковывали икру в куботейнеры и доставляли в терминал аэропорта, где вручали пассажирам в качестве багажа.

Чтобы действовать без препятствий, граждане вступили в сговор с должностным лицом Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте. Позже выяснилось, что к противоправной деятельности причастен еще один сотрудник отдела.

В других городах икра сбывалась, а фигуранты уголовного дела получали незаконную прибыль. В рамках расследования у подозреваемых изъято около 1700 кг зернистой лососевой икры без соответствующей маркировки. Стоимость продукции превышает 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Как уточнили в пресс-службе, в управлении на транспорте проводится проверка.

Напомним, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее выступил с инициативой по борьбе с каналами поставки браконьерского товара. Предложено ввести требование о перевозке определенного объема икры только с ветеринарно-сопроводительными документами.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews