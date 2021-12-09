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Власти Камчатского края работают над мерами по борьбе с каналами перевозки браконьерской красной икры

Браконьерской икре готовят заслон

Власти Камчатского края работают над мерами по борьбе с каналами перевозки браконьерской красной икры. Очень важно добиться перекрытия путей для продукции сомнительного происхождения и безопасности, отмечал губернатор Владимир Солодов.

По поручению главы региона отрабатываются механизмы, которые помогут бороться с каналами сбыта браконьерской продукции, рассказал Fishnews министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Перевозки красной икры в личном авиабагаже остаются серьезным каналом для транспортировки нелегального товара. Удар по биоресурсам — только один из аспектов проблемы. Продукция выпускается и доставляется в сомнительных условиях, а значит, может нести угрозу для потребителей.

Ежегодно по воздуху в личном багаже вывозится более 500 тонн икры — это данные мониторинга, проводимого совместно с территориальным управлением Россельхознадзора, сообщил глава минрыбхоза. Для производства такого объема икры требуется добыть более 15 тыс. тонн рыбы-сырца, отметил он.

7 декабря вопрос обсуждался на совещании у секретаря Совбеза Николая Патрушева. Рассматривается вариант оформления на икру весом более 10 кг (из расчета на человека) ветеринарно-сопроводительных документов. «Статистика показывает, что люди, которые везут икру с Камчатки в качестве гостинца, обычно берут меньше этого объема. Большее количество икры имеет признаки коммерческого оборота. Соответственно, попадает в дальнейшем в розничную сеть без контроля качества и законности происхождения», — рассказал Андрей Здетоветский.

Схожие ограничения уже действуют при выезде с икрой за границу. Камчатский край может стать пилотным регионом для нововведения.

Также в дальнейшем на икру могут быть распространены правила маркировки, которые уже внедряются в России для различных категорий товаров.

Стоит задача, чтобы механизмы перевозки были удобны для законопослушных граждан и в то же время перекрывался канал сбыта браконьерского товара, отметил краевой министр.

В необходимости решения проблемы руководство Камчатского края поддерживают и другие регионы ДФО. В мае обращение по этой теме направил вице-премьеру Виктории Абрамченко Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Вопрос с перекрытием «икорного трафика» губернатор Владимир Солодов поднимал на разных площадках, в том числе в ноябре на площадке Совета Федерации.

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