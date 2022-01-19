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Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы полпредства

АРПП направила позицию по квотам Юрию Трутневу

Продажа с аукционов квот вылова ценных морепродуктов приведет к негативным последствиям для прибрежных регионов, считают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Объединение направило обращение по этой проблеме вице-премьеру — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

Законопроект о втором этапе квот под инвестиции предусматривает распространение опыта крабовых торгов с инвестиционными обязательствами на другие виды водных биоресурсов.

В прошлой версии проекта были конкретно оговорены объекты, которые могут отправиться на аукцион, — морские гребешки, трубачи, серые и черные ежи, трепанги. В доработанной редакции речь идет уже «о квотах добычи (вылова) моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях» — список таких объектов должно установить правительство.

Такая формулировка позволяет выставлять на торги все виды водных беспозвоночных, при этом непонятно, как государство будет выполнять свои обязательства по тем договорам, которые оно уже заключило с предприятиями на 15 лет, обратили внимание в АРПП.

Перераспределение, заявили в ассоциации, «может привести к полной стагнации рыбохозяйственного комплекса на Дальнем Востоке России».

Региональное объединение также указало на риски для социально-экономической сферы прибрежных территорий в случае продажи квот гребешков, трубачей, ежей и трепангов, сообщает корреспондент Fishnews.

Добыча этих видов осуществляется преимущественно социально значимыми предприятиями, работающими в прибрежных населенных пунктах. Прибыль, получаемая от освоения этих ценных биоресурсов, в том числе помогает сохранять промыслы малорентабельных, но важных объектов, отметили в АРПП.

«В отличие от крабов, минтая и других массовых объектов промысла, промысел данных сидячих видов носит локальный характер и ограничен как по объемам вылова, так и по числу пользователей», — говорится в письме.

Так, промысел черного морского ежа на Дальнем Востоке ведут только две компании — ПБТФ и «Акватехнологии». При этом Преображенская база тралового флота — системообразующее предприятие поселка Преображение, а «Акватехнологии» — села Каменка на севере Приморья, обратили внимание в ассоциации. АРПП напомнила о роли таких организаций в жизни отдаленных территорий.

Ассоциация также обращает внимание на то, что для промысла этих объектов не требуется строительства специализированных судов. «Таким образом, данные водные биологические ресурсы предполагается использовать исключительно как инструмент привлечения инвестиций, но не как основу жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях, что предусмотрено статьей 9 Конституции РФ», — сказано в письме.

АРПП попросила Юрия Трутнева учесть ее позицию при рассмотрении проекта закона и исключить введение «квот добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях».

В целом, считают в ассоциации, к рассмотрению законопроекта о втором этапе квот под инвестиции нужно переходить только после получения и анализа результатов первого этапа. При этом решение о расширении механизма инвестквот должно основываться на долгосрочном научном прогнозе состояния водных биоресурсов.

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