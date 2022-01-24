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Кунашир — одна из «северных территорий», на которые претендует Япония

МИД: У Японии нет никаких эксклюзивных прав на Курилах

Японских инвесторов приглашают к сотрудничеству на Курильских островах, но любая хозяйственная деятельность там должна вестись на общих основаниях в рамках российского законодательства, подчеркнули в Министерстве иностранных дел РФ.

МИД опубликовал ответы на вопросы, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 г. Один из вопросов касался направлений экономического сотрудничества с Японией в будущем и особого режима на Курилах, сообщает корреспондент Fishnews.

«На ВЭФ-2021 было объявлено о создании особого экономического режима на Курильских островах. Существует ли возможность, что в этот режим будут внесены дополнения, которые учтут позицию Японии о ее суверенитете в отношении «северных территорий»?» — процитировали в пресс-службе МИД.

Отвечая на первую часть вопроса, в ведомстве напомнили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным выразил настрой на развитие практической кооперации по широкому кругу областей.

«Полностью разделяем такой подход. Россия заинтересована во всестороннем углублении торгово-экономических связей с Японией. При этом никак не ограничиваем направления сотрудничества. Главное — наличие у партнеров заинтересованности в выстраивании кооперации в той или иной сфере и взаимная выгода от реализуемых совместных проектов», — заявили в министерстве.

По данным МИД РФ, перспективными сейчас являются энергетика, нефтехимия, здравоохранение, сельское и лесное хозяйство, городская среда. В последнее время активно обсуждаются возможности налаживания взаимодействия российских и японских компаний по «зеленой» энергетике. Министерство считает, что потенциал для партнерских отношений есть в производстве различной продукции с высокой добавленной стоимостью, информационных технологиях.

Также в ведомстве отметили, что в прошлом году появились предпосылки для восстановления двусторонней торговли. Падавший на протяжении последних лет товарооборот за 11 месяцев 2021 г. увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и достиг почти 18 млрд долларов, привели цифры в министерстве.

Говоря про льготный налоговый и таможенный режим, МИД сообщил, что сейчас соответствующий законопроект проходит Госдуму.

«Исходим из того, что данные меры должны способствовать ускоренному социально-экономическому развитию региона. Наши двери всегда открыты для друзей и партнеров. Приветствуем подключение к сотрудничеству на этих территориях иностранных инвесторов, в том числе японских, если последние проявят к этому интерес. При этом особо хотели бы подчеркнуть, что никаких эксклюзивных прав в этом регионе у Японии нет и быть не может, а любая хозяйственная деятельность на Курильских островах должна осуществляться на общих основаниях в рамках российского законодательства», — заявили в пресс-службе российского министерства.

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