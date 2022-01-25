Губернатор Камчатки рассказал президенту о важности береговой переработки для регионов

Развитие береговой переработки водных биоресурсов обеспечивает больший эффект для региона, поэтому в рамках второго этапа программы инвестквот этому направлению должно уделяться большее внимание. Об этом глава Камчатского края Владимир Солодов заявил на встрече с президентом.

Президент Владимир Путин и губернатор Камчатки Владимир Солодов обсудили социально-экономическое развитие региона. Глава края высказался и по вектору продолжения программы инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. На Камчатке уже построено шесть береговых заводов из восьми, привлечено 63 млрд рублей инвестиций, создано 2 тыс. рабочих мест, сообщил Владимир Солодов.

В дальнейшем приоритет видится в развитии береговой переработки, обратил внимание губернатор. «Вы знаете, что есть мнение, что все-таки перерабатывать рыбу, как некоторые говорят, лучше прямо на крупных судах», — прокомментировал Владимир Путин.

Для регионов больший результат наблюдается от береговых производство, отметил глава Камчатки. «Глубина переработки не меньше, создается в четыре раза больше рабочих мест на одну тонну квоты», — заявил он.

Технологии позволяют доставлять на береговую фабрику свежую рыбу, рассказал Владимир Солодов.

«Понятно, что нужно создавать рабочие места на берегу, это здесь совершенно очевидная вещь», — согласился президент.

Береговая переработка обеспечивает налоговую отдачу, помогает избежать оттока населения, отметил губернатор. Власти региона видят необходимость в равном распределении инвестквот между флотом и берегом на втором этапе. «...Здесь истина посередине. Мы считаем, что в равных пропорциях», — обратился Владимир Солодов к президенту.

«Имеет право на существование и то, и другое», — констатировал Владимир Путин. «Да. Это зависит от региона промысла, потому что, если далеко везти до берега, больше двух суток, конечно, только переработка на судне имеет смысл. А прибрежная, она выгодна с точки зрения именно загрузки наших берегов и поселков», — резюмировал губернатор.

Напомним, что сейчас обсуждается законопроект Минсельхоза и Росрыболовства о втором этапе инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне. Заявлено, что при продолжении программы объемы под береговую переработку будут больше, чем в первом раунде, — соотношение между береговыми заводами и судами будет равное. Но бизнес-сообщество, выступающее за береговое направление, смутила формулировка об объектах инвестиций, увязывающих строительство судов и заводов в единый объект инвестиций — «рыбоперерабатывающий комплекс».

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