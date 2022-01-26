Новости
Флот областных рыбодобывающих предприятий в прошлом году осуществил 21 судозаход в порт Архангельск. Фото пресс-службы правительства региона

Поморье подсчитало годовые уловы и рыбные урожаи

Предприятия Архангельской области за прошедший год освоили более 95 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Также в регионе вырастили свыше 270 тыс. тонн радужной форели.

Итоги работы рыбной отрасли за 2021 г. подвело областное министерство агропромышленного комплекса и торговли. Глава ведомства Ирина Бажанова сообщила, что промышленной добычей и переработкой водных биоресурсов в регионе сейчас занимается почти 1,5 тыс. северян.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства области, общий объем океанического вылова региона составил 94,3 тыс. тонн. Главным образом это треска, пикша, морской окунь, палтус, зубатка.

Объем добычи во внутренних водах — 1 371 тонна, по большей части это морские водоросли. Кроме того, ведется промысел горбуши, семги, беломорской сельди, наваги, леща, щуки, стерляди и прочих видов.

Отмечено, что в рамках реализации инвестпроектов предприятия ведут строительство высокотехнологичных промысловых судов. Так, Архангельский траловый флот уже построил и ввел в эксплуатацию два траулера-процессора — «Баренцево море» и «Норвежское море».

В прошедшем году областное министерство заключило 138 договоров пользования водными биоресурсами. Для промышленного и любительского рыболовства распределили 20,5 тонны семги и 120 тонн горбуши.

«На 2022 год запланировано к распределению 18,8 тонны семги и 10 тонн горбуши. Уменьшение объемов связано с жизненным циклом горбуши. Министерством сформировано описание и картографирование по 143 рыболовным участкам», — отметила Ирина Бажанова.

В области работают девять рыбоводных хозяйств, которые за год произвели более 270 тонн радужной форели — на 18% больше плана.

Самые востребованные меры господдержки у аквафермеров — субсидии для компенсации части затрат на рыбные корма и рыбопосадочный материал. В 2021 г. объем финансирования из областного бюджета на эти цели составил 9,7 млн рублей.

С 2022 г. регион вводит также субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для товарного рыбоводства. Для этого в наступившем году предусмотрено 15 млн рублей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: навагаправительствофорель
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

Руководитель холдинга DEGA

Надежда ДЬЯКОВА

Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Будущее — в развитии российской рыбопереработки

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Андрей ДАЛЬНОВ

Рыбная отрасль: взгляд Россельхозбанка

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Цель по развитию берега должна быть достигнута

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз» Сергей ГУДКОВ

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз»

Сергей ГУДКОВ

В борьбе с фальсификатом важна системная работа

Все материалы

Крупным планом

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

Рыбацкое судно у берегов Сахалина

Новый год обещает непростые задачи

Fishnews опросил экспертов: нужно ли ограничить сроки использования рыбопромысловых судов

Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.