Поморье подсчитало годовые уловы и рыбные урожаи

Предприятия Архангельской области за прошедший год освоили более 95 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Также в регионе вырастили свыше 270 тыс. тонн радужной форели.

Итоги работы рыбной отрасли за 2021 г. подвело областное министерство агропромышленного комплекса и торговли. Глава ведомства Ирина Бажанова сообщила, что промышленной добычей и переработкой водных биоресурсов в регионе сейчас занимается почти 1,5 тыс. северян.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства области, общий объем океанического вылова региона составил 94,3 тыс. тонн. Главным образом это треска, пикша, морской окунь, палтус, зубатка.

Объем добычи во внутренних водах — 1 371 тонна, по большей части это морские водоросли. Кроме того, ведется промысел горбуши, семги, беломорской сельди, наваги, леща, щуки, стерляди и прочих видов.

Отмечено, что в рамках реализации инвестпроектов предприятия ведут строительство высокотехнологичных промысловых судов. Так, Архангельский траловый флот уже построил и ввел в эксплуатацию два траулера-процессора — «Баренцево море» и «Норвежское море».

В прошедшем году областное министерство заключило 138 договоров пользования водными биоресурсами. Для промышленного и любительского рыболовства распределили 20,5 тонны семги и 120 тонн горбуши.

«На 2022 год запланировано к распределению 18,8 тонны семги и 10 тонн горбуши. Уменьшение объемов связано с жизненным циклом горбуши. Министерством сформировано описание и картографирование по 143 рыболовным участкам», — отметила Ирина Бажанова.

В области работают девять рыбоводных хозяйств, которые за год произвели более 270 тонн радужной форели — на 18% больше плана.

Самые востребованные меры господдержки у аквафермеров — субсидии для компенсации части затрат на рыбные корма и рыбопосадочный материал. В 2021 г. объем финансирования из областного бюджета на эти цели составил 9,7 млн рублей.

С 2022 г. регион вводит также субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для товарного рыбоводства. Для этого в наступившем году предусмотрено 15 млн рублей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews