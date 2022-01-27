Дальний Восток прибавил в поставках рыбного филе

Экспорт рыбы и морепродуктов в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления в 2021 г. составил около 1,3 млн тонн. Поставки мороженой рыбы по сравнению с показателем предыдущего года снизились практически на 330 тыс. тонн, в то же время почти на 30 тыс. тонн вырос результат по филе.

Общий показатель по экспорту рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке за 2021 г. на 309 тыс. тонн уступает уровню 2020 г. — 1,297 млн тонн против 1,606 млн тонн. Данные об итогах года по рыбным поставкам Fishnews предоставили в пресс-службе ДВТУ.

За рубеж было отправлено более 1,105 млн тонн мороженой рыбы против 1,435 млн тонн годом ранее. При этом экспорт мороженого минтая составил около 560 тыс. тонн — на 209 тыс. тонн меньше, чем в 2020 г.

В то же время выросли поставки филе — около 89 тыс. тонн против 59 тыс. тонн годом ранее.

Экспорт ракообразных за прошлый год составил около 63,5 тыс. тонн, что несколько ниже показателя предыдущего года (64,9 тыс. тонн). На долю крабов приходится около 55,7 тыс. тонн — примерно на уровне 2020 г. (около 55,4 тыс. тонн).

Экспорт товаров, относящейся к позиции 1604 ТН ВЭД «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы», составил около 1,483 тыс. тонн против 897 тыс. тонн в 2020 г.

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