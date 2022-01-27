Судостроители ускорят работу над краболовами СЗРК

Завод «Красное Сормово» рассчитывает передать Северо-Западному рыбопромышленному консорциуму первый из пяти краболовов досрочно, заявил гендиректор верфи Михаил Першин. По контракту головное судно серии корабелы должны сдать в 2023 г.

На нижегородском заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) продолжается строительство пяти краболовов-процессоров проекта КСП01 по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК). Закладка килей всех судов состоялась весной 2020 г.

«Работа над серией продвигается с небольшим опережением графика, — рассказал гендиректор верфи Михаил Першин. — Первое, головное, судно закончено более чем на 50%. Приступили к монтажу судовых систем и оборудования, а также спецоборудования. Краболовы-процессоры — технологически сложные суда: фактически они будут плавучими фабриками по переработке краба. На берег суда будут привозить уже готовую замороженную продукцию, поэтому спецоборудования в трюме достаточно много».

Как уточнили в пресс-службе завода, сормовские суда будут отличаться от аналогичного краболова-процессора «Зенит», который был построен для СЗРК в Турции. По условиям договора, «Красное Сормово» передаст первое судно заказчику в 2023 г., четыре последующих — в 2024 г.

«Мы очень рассчитываем, что сможем сдать головное судно серии раньше установленных сроков», — заявил Михаил Першин.

«На сегодняшний день завод действительно идет с опережением графика, — подтвердил Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. — Удалось наладить слаженную работу верфи, проектанта и команды заказчика. Надеемся, что удастся сохранить такой темп и на серийных судах».

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