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Зампред правительства — полпред президента Юрий ТРУТНЕВ область провел совещание по вопросам создания преференциального режима для предприятий на Курилах. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Инвестквоты планируют использовать для развития Курил

Для развития Курильских островов будут задействованы все работающие механизмы, в том числе программа инвестиционных квот, сообщил вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Зампред правительства — полномочный представитель президента Юрий Трутнев в рамках поездки в Сахалинскую область провел совещание по вопросам создания преференциального режима для предприятий на Курилах.

Госдума в январе приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о льготных условиях работы на островах: для привлечения инвестиций власти намерены использовать освобождение от уплаты ряда налогов, пониженные ставки страховых взносов и режим свободной таможенной зоны.

Зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Планируется также обеспечить для инвесторов возможность получения земельных участков, доступ к электроэнергии, заявил Юрий Трутнев по итогам совещания.

Вице-премьер — полпред отметил, что для развития Курильских островов будут использоваться и другие работающие механизмы, сообщает корреспондент Fishnews. Среди них Юрий Трутнев назвал и инвестиционные квоты вылова. «То есть мы тоже выделим квоты под строительство перерабатывающих мощностей на Курильских островах. Предварительно я уже с Росрыболовством об этом переговорил. Такое поручение будем им дано», — рассказал вице-премьер — полпред.

Напомним, что сейчас готовится проект федерального закона о втором этапе программы инвестквот. Право на промысел планируется предоставлять под строительство судов и береговых предприятий.

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НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
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