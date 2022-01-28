«Русский краб» сделал важный шаг в обновлении флота

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии спустили на воду краболов «Капитан Александров». Это первое судно серии 5712LS, которую заказала группа компаний «Русский краб».

Флот строится в рамках программы квот с инвестиционными обязательствами — в ходе аукционов 2019 г. группа компаний приобрела 10 лотов на добычу краба. Семь судов 5712LS должен построить Онежский завод, еще три краболова-процессора серии 5712P — Окская судоверфь.

В торжественной церемонии спуска «Капитана Александрова» приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, заместитель министра финансов Ирина Окладникова (она стала крестной матерью судна), глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, председатель совета директоров «Русского краба» Глеб Франк, руководители группы компаний и Онежского ССЗ.

«Появление новых судов в рамках программы инвестквот по сути символизирует переход от эпохи «лихолетья» к новым, ответственным правилам использования ценного биоресурса, к новым высоким стандартам безопасности и комфорта работы экипажей в море. Первый этап инвестиционного строительства позволит обновить только половину рыбопромыслового флота. Работу по обновлению флота необходимо продолжать! Некоторые рыбаки ратуют за строительство береговой инфраструктуры, в том числе холодильников. Но! Холодильниками краба не поймаешь!» — подчеркнул в своей приветственной речи Глеб Франк.

Судно проекта 5712LS предназначено для добычи и перевозки живого краба. Планируется, что техническое оснащение краболова позволит увеличить объем перевозимой живой продукции, улучшить ее сохранность. Будут обеспечены мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Русского краба», головное судно названо в честь капитана дальнего плавания Георгия Ивановича Александрова (1882 — 1939 гг.). Сдача намечена на вторую половину 2022 г., а до 2024 г. завод построит остальные шесть судов — сейчас они находятся в разной степени готовности.

Ожидается, что реализация проекта позволит планомерно заместить действующий флот ГК «Русский краб» на более производительные, безопасные и комфортные для экипажей краболовы.

Фото предоставлены ГК «Русский краб», автор — Лилия Коновалова.

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