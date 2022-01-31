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Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

«Технологическое оборудование»: уникальные решения на каждый день

Более 20 лет инженеры «Технологического оборудования» специализируются на решении задач рыбопереработки любой сложности и масштаба. В компании рассказали о перспективных разработках и решениях, которые уже применяются в отрасли.

Для погрузки и промысла

В основе каждой идеи, которую берут в разработку конструкторы ООО «Технологическое оборудование», всегда лежат конкретные проблемы из повседневной жизни рыбаков. Среди таких — остановка разгрузки в порту из-за непогоды.

По запросу портовиков конструкторы «Технологического оборудования» предложили решение этой проблемы. В настоящее время они разрабатывают простые, но эффективные механические устройства, которые не только позволят продолжать разгрузку судна с рыбой в непогоду, но и облегчат работу докеров в трюмах судов, без потери в скорости и объемах. При этом не будет иметь значения вид груза, тип судна или размер трюма, рассказали разработчики корреспонденту журнала «Fishnews – Новости рыболовства».

Еще одно универсальное решение специалисты компании «Технологическое оборудование» получили, работая над другой известной проблемой рыбаков — необходимостью конкурировать с морскими млекопитающими за улов на ярусном промысле. Как известно, разрешенные методы отпугивания хищников не приносят результатов, а попытки уйти от встречи с ними оборачиваются для промысловиков дополнительными затратами. Среди более эффективных методов, к которым сегодня склоняются рыбаки, это использование устройств, защищающих улов на глубине.

Конструкторы «Технологического оборудования» разработали «замок», который позволяет крепить ловушку на хребтину, и устройство для моментальногоавтоматического съема ловушки при подъеме хребтины с глубины. Участия человека при этом не требуется. Универсальный механизм может использоваться в разных видах промысла, в том числе крабовом или креветочном.

Для переработки

Чаще всего к специалистам компании «Технологическое оборудование» обращаются за решением задач по рыбопереработке. Здесь сложности могут возникнуть на любом этапе.

Так, хорошие результаты показала технология гидроудара при работе с таким непростым сырьем, как камбала. Сегодня уже все приемные бункеры на заводах оснащаются гидроподпиткой. Другой способ предотвратить залипание рыбы, который также начинают внедрять на производствах, — использование в бункере транспортных цепей в дополнение к гидроудару.

Уникальное решение специалисты «Технологического оборудования» предложили для проблемы динамического взвешивания замороженной рыбы. Организовать поточное взвешивание и автоматическую сортировку такой продукции до сих пор оставалось невыполнимой задачей даже для мировых производителей оборудования: рыба штучной заморозки, как шайба, скользит от борта к борту, постоянно меняя траекторию и скорость.

Конструкторы «Технологического оборудования» нашли уникальное решение этой проблемы и совместно с партнерами из компании Peruza полностью организовали процесс динамического взвешивания мороженой рыбы. Подобных технологий в мире пока нет, отмечают российские специалисты.

Кроме того, в арсенале дальневосточной компании есть готовые технологии и оборудование для автоматической разделки лососей, переработки икры, транспортировки молок и печени, а также отходов.

Установка пробивки икры (УПИ-650)

Свое решение инженеры «Технологического оборудования» предложили и для решения актуального вопроса дезинфекции товара – мобильные обеззараживатели.

Больше информации об оборудовании и технологиях можно получить у официального дистрибьютора предприятия — компании Marique.

dvtechnotrade.com

Тел. 8 (423) 202-50-38

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