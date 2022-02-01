Бизнес-омбудсмен предложил опробовать электронную очередь в Приморье

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил главе Минтранса предложения в сфере автомобильных грузоперевозок. Одна из инициатив — включить пункты пропуска через госграницу в Приморском крае в пилотный проект по внедрению электронной очереди.

Министерство транспорта сообщило бизнес-омбудсмену Борису Титову о завершении работы по созданию опытного образца системы резервирования времени проезда транспортных средств к пункту пропуска (так называемой «электронной очереди»), рассказали Fishnews в пресс-службе уполномоченного. Эксперимент по внедрению системы планируется провести в Ленинградской области.

В письме к министру транспорта Виталию Савельеву Борис Титов предложил распространить действие пилотного проекта на территорию Приморского края. По мнению бизнес-омбудсмена, это поможет в решении заторов при проезде грузовиков в пункты пропуска «Краскино» и «Пограничный», действующих на границе с Китаем.

Каким был прошлый опыт

В 2020-2021 гг. власти Приморья уже вводили электронную очередь в автомобильных погранпереходах в КНР. Меры объяснили необходимостью не допускать скопления людей в условиях пандемии коронавируса. Однако с июня 2021 г. система проезда с подачей электронных заявок была отменена.

Автомобильные пункты пропуска в Приморском крае играют важную роль в поставках живых морепродуктов в Китай. Заторы приводят к гибели продукции и убыткам поставщиков. Однако, как отмечали в отраслевом сообществе, электронная очередь временами только усугубляла проблемы. Для решения вопроса с простоем машин нужно снять инфраструктурные ограничения пограничных переходов, обращали внимание в рыбохозяйственных ассоциациях.

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