Краб рискует опять встать на границе

Основная крабовая путина стартует с 1 сентября на Дальнем Востоке. Добывающие компании к промыслу готовы, но по-прежнему сохраняется угроза пробок для машин с живой продукцией при перевозке через пункт пропуска «Краскино».

С сентября открывается промысел камчатского краба на Западной Камчатке - объекта, который вносит особый вклад в российский крабовый промысел. «Наши компании к путине готовы и практически все начнут промысел с 1 сентября», — рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков на конференции Fishnews Online.

Следует отметить, что в этом году на рынке сложилась хорошая цена на готовую продукцию, поэтому акцент будет делаться не только на продукцию в живом виде, но и на выпуск судами-процессорами мороженых конечностей краба.

Конечно, поставки краба в живом виде остаются привлекательным направлением для краболовов, и здесь, как и в предыдущие несколько лет, вновь могут возникнуть проблемы в автомобильном пункте пропуска «Краскино» на границе с Китаем. С заторами ежегодно приходится разбираться в ручном режиме, при этом для живой продукции задержки губительны.

Инфраструктурных изменений в «Краскино» не произошло, так что приходится ожидать повторения ситуаций прошлых лет, выразил опасения президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Руководители отраслевых объединений подчеркнули, что всегда готовы оперативно подключиться к решению проблем с поставками, однако нужно добиться кардинального изменения в дальневосточных пунктах пропуска — как это и поручало не единожды руководство страны.

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