Камчатка рассчитывает на рост поступлений от рыбной отрасли

Повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами должно обеспечить рост доходов для Камчатки, но важно сохранить распределение поступлений между федеральным и региональным бюджетами, подчеркнули краевые власти.

В министерстве рыбного хозяйства Камчатского края прокомментировали предстоящие налоговые изменения в отрасли и проблематику распределения поступлений от сбора за пользование водными биоресурсами.

Напомним, что в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о пересмотре системы расчета сбора — «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса РФ». Ставки сбора по целому ряду важных объектов промысла планируется повысить.

Правительство Камчатки концептуально поддержало проект изменений Налогового кодекса, при этом регион обратил внимание на необходимость сохранить нормативы зачисления доходов от сбора в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации. Согласно статьям 50 и 56 Бюджетного кодекса, доходы от сбора зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 20%, в региональный — 80%.

Организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, обеспечивают наибольший вклад поступлений в консолидированный бюджет Камчатского края — 26,5%, рассказали Fishnews в региональном министерстве рыбного хозяйства. Организации, осуществляющие переработку рыбной продукции, дают 5,8%.

При действующих ставках сбора поступления от указанных организаций в бюджет Камчатки в 2020 г. составили 465,5 млн рублей, в федеральный бюджет — 116,4 млн рублей.

«Безусловно, в условиях повышения размера ставок сбора в рамках предлагаемых новаций и сохранения нормативов отчисления 80% в пользу региона, реализация изменений налогового законодательства приведет к повышению самообеспеченности бюджета Камчатского края», — подчеркнули в минрыбхозе.

Только по предварительным оценкам доходы консолидированного бюджета Камчатского края от сбора после увеличения ставок, как это предусмотрено законопроектом, оцениваются в размере 3,5 млрд рублей без учета предоставления вычетов и других льгот, отчисления в федеральный бюджет — 0,9 млрд рублей.

В связи с этим краевые власти отмечают важность сохранения системы распределения доходов от сборов между уровнями бюджетной системы для социально-экономического развития региона.

В 2021 г. инициативы по изменению системы распределения доходов от сбора обсуждались в рабочем порядке, отметили в краевом министерстве. Правительство Камчатки направило позицию по законопроекту с предложениями по сохранению системы распределения помощнику президента Максиму Орешкину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу, главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В план законопроектной деятельности правительства, утвержденный в конце декабря, вошла подготовка инициативы «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса РФ». В пресс-службе Минфина рассказали, что предлагается корректировка нормативов зачисления доходов от сборов за пользование ВБР в федеральный бюджет и в бюджеты регионов по отдельным рыбохозяйственным бассейнам.

В министерстве рыбного хозяйства Камчатки подчеркнули, что считают важным сохранить действующий порядок распределения доходов от сбора между уровнями бюджетной системы для края. При этом власти региона подчеркнули необходимость обеспечить рассмотрение поправок Налогового кодекса в запланированный срок в феврале «без каких-либо отлагательных условий».

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