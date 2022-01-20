Минфин рассказал о законопроекте по распределению рыбацкого сбора

Нормативы зачисления доходов от сборов за пользование водными биоресурсами предлагается пересмотреть, сообщили в пресс-службе Минфина. При этом в ведомстве отметили, что в связи с увеличением ставок сбора поступления доходов на всех уровнях не уменьшатся.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации» вошел в план правительства на 2022 г. Как следует из плана, такая инициатива уже передана в правительство и должна уйти в Госдуму в мае.

«Законопроектом предлагается корректировка нормативов зачисления доходов от сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов в федеральный бюджет и в бюджеты регионов по отдельным рыбохозяйственным бассейнам», — сообщили в пресс-службе Минфина, отвечая на запрос Fishnews.

Сейчас доходы от сбора зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 20%, в региональный — 80%.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что «корректировка нормативов зачисления доходов в связи с увеличением ставок сбора по высоколиквидным промысловым видам водных биологических ресурсов не приведет к уменьшению поступления доходов всех уровней».

Напомним, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект об изменении системы расчета сборов за пользование водными биоресурсами. Ставки по целому ряду важных промысловых объектов планируется повысить. В их числе, например, минтай. При этом предполагается ввести вычеты для развития переработки и обновления флота. Этот законопроект уже прошел первое чтение, в феврале предполагается рассмотреть его во втором.

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