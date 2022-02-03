На месте затопления «Акванавта» собирают нефтепродукты

В порту Зарубино в Приморье на месте затопления краболова «Акванавт» ликвидируют утечку нефтепродуктов. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила провести расследование обстоятельств ЧП.

Напомним, краболов «Акванавт» (судовладелец — компания «Примкраб») 2 февраля затонул в бухте Троицы, у причала Зарубинской базы флота в порту Зарубино. Погиб старший механик.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП. Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбудил уголовное дело.

На месте затопления краболова зафиксирована утечка нефтепродуктов. «Для минимизации ущерба окружающей среде компания-судовладелец незамедлительно после аварии обеспечила выполнение всех предписанных нормативными документами природоохранных мероприятий. Вокруг судна установлены боновые заграждения. Привлечены специализированные подрядчики для откачки топлива», — сообщили Fishnews в «Примкрабе».

Компания подчеркнула, что окажет материальную помощь семье погибшего, возьмет на себя расходы и организацию похорон. Дополнительные выплаты предусмотрены в рамках договора страхования, отметили в «Примкрабе».

По информации ТАСС, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств затопления судна. Росприроднадзор должен оценить экологические последствия аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме «Акванавта».

По данным Приморского филиала Морспасслужбы, на 16:00 часов местного времени 3 февраля работы по ликвидации утечки нефтепродуктов продолжались. Приморское теруправление Росрыболовства начало проверку по факту возможности причинения вреда водным биоресурсам и среде их обитания.

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