Камчатка поддержала поправки в закон об общинах КМНС

Президиум Законодательного собрания Камчатского края поддержал готовящиеся изменения в федеральный закон об общинах коренных народов. Поправки включены в примерную программу весенней сессии Госдумы, их планируется рассмотреть в марте.

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» подготовлен правительством РФ. Документ направили в регионы для обсуждения и внесения предложений, сообщили Fishnews в пресс-службе парламента Камчатки.

Депутат краевого заксобрания Анна Давыдова, представляющая интересы жителей Корякского округа, отметила: поправки в случае принятия серьезно изменят правила деятельности общин. По ее мнению, документ позволит исключить спорные моменты.

В частности, это касается двойного членства в общинах и участия в руководстве общин лиц, не относящихся к коренным народам.

«Из существенных плюсов можно назвать запрет на двойную регистрацию в разных общинах. Это значит, что человек сможет быть членом только одной общины КМНС, тогда как сейчас отмечаются случаи двойного членства. Еще одно важное новшество — председателями общин смогут быть только представители КМНС. Кроме того, оговорено, что в составе общины может быть не более трети лиц, не относящихся к КМНС, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность», — обратила внимание Анна Давыдова.

Законопроект предусматривает обязательный учет членов общин КМНС. Также предлагается снизить возраст вступления в общины — с 16 лет до 14. При этом желающие должны будут подать письменное заявление.

«Не секрет, что дети учатся у родителей, и чем раньше дети, принадлежащие к коренным малочисленным народам, смогут участвовать в традиционных занятиях — охоте, рыбалке, тем ближе им будут их национальные традиции», — считает Анна Давыдова.

Напомним, в январе камчатские депутаты приняли краевой закон о защите прав КМНС, проживающих в регионе. В числе прочего документ содержит положения о реализации профильных госпрограмм и господдержке.

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