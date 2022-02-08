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Российские участники экспедиции. Фото пресс-службы ВНИРО

Стартовала третья экспедиция по зимним лососям

Начался третий научный рейс в рамках Международного года лосося. Российские, американские и канадские специалисты проведут комплексные исследования красной рыбы в приалеутских водах.

Из столицы Приморья вышло научно-исследовательское судно «ТИНРО», сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО. Сейчас НИС с командой специалистов из Владивостока, Москвы и Южно-Сахалинска следует в американский порт Датч-Харбор на Аляске. Там к экспедиции присоединятся ученые Соединенных Штатов и Канады.

Напомним, исследования охватят значительную часть ареала зимнего нагула лососей, позволят оценить их физиологическое состояние во время зимовки и условия окружающей среды. Экспедиция продолжает серию съемок программы «Лосось 2021» по изучению этих рыб на всех этапах жизненного цикла.

Это уже третий рейс, организованный Комиссией по анадромным рыбам в северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК) в рамках Международного года лосося. Предыдущие экспедиции проводились в 2019 и 2020 гг.

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