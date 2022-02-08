Вобла Астраханской области получит передышку

В этом году вылов воблы в Астраханской области планируется закрыть с 1 по 10 апреля. Исключение сделают для добычи в научно-исследовательских и контрольных целях.

Проект соответствующего приказа Минсельхоза опубликован на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение документа продлится до 18 февраля, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке отмечено, что мера подготовлена с учетом рекомендаций Ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Напомним, возможность введения запрета рассмотрели в январе на региональном видеосовещании с участием представителей Росрыболовства. Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что даже от временного ограничения пострадают местные рыбопромышленники и туристическая отрасль.

Катастрофическое снижение запасов воблы в Волжско-Каспийском бассейне подтверждается данными съемок. В октябре проблему обсуждали на научно-промысловом совете.

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