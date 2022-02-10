Нижнее Поволжье ждет «выходные» для воблы

В Астраханской области готовятся ввести временный запрет на промышленный и любительский лов воблы — в первой декаде апреля. Ранее об этом договорились правительство региона, Росрыболовство и Волжско-Каспийский филиал ВНИРО.

Соответствующий проект приказа Минсельхоза РФ обсудили на заседании областного рыбохозяйственного совета. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Некогда самый многочисленный вид — вобла, — доля которого от общего вылова доходила до 40%, в настоящее время находится в глубокой депрессии с сохранением отрицательной динамики на перспективу. По данным мониторинга в 2021 году, промысловый запас воблы оценивается всего лишь в 22 тыс. тонн, что близко к критическому», — подчеркнул министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

Губернатор Игорь Бабушкин поручил областному минсельхозу усилить контроль за выловом рыбы, а также активизировать работу по сохранению запасов.

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