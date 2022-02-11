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ФАС и ФСБ высказали предложения по законопроекту о квотах

Советник министра сельского хозяйства Евгений Кац рассказал о ходе разработки законопроекта по второму этапу инвестквот и квотных аукционах на заседании комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре на заседании 10 февраля рассмотрела проект закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов», сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект был размещен для обсуждения, проходил и проходит второй этап согласования с федеральными органами исполнительной власти, рассказал советник министра сельского хозяйства Евгений Кац.

В настоящее время проект согласован с Федеральным агентством по рыболовству, Минпромторгом и Минэкономразвития.

Имеются разногласия с ФАС и ФСБ. Антимонопольная служба, по словам Евгения Каца, предлагает дополнить правовую базу положениями, связанными с допустимым предельным размером долей квот при имеющихся процедурах. Замечания ФСБ связаны с необходимостью исключения возможности нераспространения механизма крабовых аукционов на отдельные виды крабов.

Завершается согласование с Министерством финансов, есть разногласия по законопроекту с Минвостокразвития, добавил советник министра сельского хозяйства.

Он отметил, что по замечаниям, которые поступили в рамках публичного обсуждения проекта закона, даны ответы на профильном сайте.

Минэкономразвития в рамках подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия до 14 февраля проводит публичные консультации по проекту.

Напомним, что законопроект предусматривает второй этап инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне, продолжение крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами, а также распространение таких торгов на другие морепродукты.

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