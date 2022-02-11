Сергей Рябченко: Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

Необходимость коррекции закона о рыболовстве продиктована неутешительными итогами прибрежной добычи нерестовой сельди в Северо-Охотоморской подзоне, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

С 2019 г. порог обязательного освоения квот был повышен до 70%. Если в течение двух лет подряд предприятие не достигает этого показателя, его лишают права добычи. Уважительной причиной для недоосвоения может быть чрезвычайная ситуация и закрытие либо запрет рыболовства. Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края предлагает дополнить этот список пунктом о «возникновении обстоятельств непреодолимой силы, вызванных гидрометеорологической, ледовой обстановкой», рассказал президент АПРОХК Сергей Рябченко.

Второй год подряд гидрометеоусловия, в частности сложнейшая ледовая обстановка, не позволяют рыбакам при промысле сельди в Охотском районе выставлять ставные невода, обрисовал ситуацию Fishnews Сергей Рябченко. В результате предприятия недоосваивают эти объемы по причинам, от них не зависящим, подчеркнул руководитель ассоциации.

«Я связан с рыбной отраслью в Хабаровском крае с 1984 года и за этот период припоминаю единственный случай, как сейчас — когда в течение двух лет подряд (2020 и 2021 годов) рыбаки не имеют возможности выставить ставные невода из-за ледовых условий. Я не знаю, с чем это связано, вероятно, какие-то климатические изменения. Но в последние два года в период прибрежного лова сельди стоит сплошной лед. Даже когда образуется небольшая майна, рыбаки не могут выставить невода, а пытаются подменять их зюзьгами, сачками. По сути, невозможно работать», — констатировал президент АПРОХК.

Он считает, что если поправка в закон не будет принята, то предприятия будут вынуждены для подстраховки уменьшать свои заявки на прибрежное рыболовство и переходить на промышленное.

«Это приведет к остановке береговой переработки, отсутствию работы в прибрежных поселениях (для которых эти предприятия нередко градообразующие) и, как следствие, к оттоку населения и прочим социальным проблемам», — предостерег Сергей Рябченко.

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