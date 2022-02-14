Рыбная отрасль Камчатки увеличила налоговую отдачу

Налоговые поступления от рыбохозяйственных предприятий Камчатского края в 2021 г. составили свыше 12,1 млрд рублей. Это на 1,5 млрд рублей больше, чем за предыдущий год.

«Несмотря на все трудности, которые испытывала отрасль по торговым ограничениям из-за коронавирусной инфекции, лихорадку цен, мы видим, что рыбохозяйственный комплекс успешно работает и выполняет свои обязанности перед государством в формировании доходной части бюджета», — прокомментировал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Краевые власти также ждут внесения изменений по увеличению ставок сбора за пользование водными биоресурсами. «Ожидаем, что в этом году будут внесены соответствующие изменения в законодательство, что позволит значительно увеличить налоговую отдачу — по нашим прогнозам, приблизительно на 3,5 млрд рублей», — отметил глава минрыбхоза.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, также в 2021 г. рыбопромышленные предприятия перевели в государственные внебюджетные фонды порядка 9 млрд рублей.

«Рыбная отрасль традиционно является самой высокооплачиваемой в крае. По данным статистики, более 22 млрд рублей наши компании выплачивают в виде зарплат сотрудникам. Плюс к этому рыбохозяйственные предприятия приносят в край огромный объем инвестиций по строительству новых заводов и судов, что в свою очередь тоже дает экономический и социальный эффект в виде новых рабочих мест, улучшения условий труда и так далее», — добавил Андрей Здетоветский.

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