«Норвежское море» — лучший траулер 2021 года

Траулер Архангельского тралового флота (АТФ) «Норвежское море» признан лучшим судном 2021 г. в номинации Best Factory Ship по версии авторитетного морского портала Baird Maritime.

«Норвежское море» — второе из четырех рыболовных судов проекта КМТ01, которые строит для Архангельского тралового флота (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум) Выборгский судостроительный завод. Траулер-процессор, переданный заказчику в сентябре 2021 г., стал победителем премии Baird Maritime Awards в номинации Best Factory Ship.

Конкурс на лучшее судно года авторитетный международный морской портал Baird Maritime проводит с 2012 г. При выборе лауреатов премии эксперты оценивают, в какой мере суда, построенные за последний год, отвечают критериям качества, инноваций, надежности, стиля, практичности, экономичности и экологической устойчивости. Год назад аналогичной награды удостоилось головное судно той же серии «Баренцево море».

«Безусловно, приятно, что и проект судна и его исполнение отмечены международной организацией, которая анализирует весь мировой рынок судостроения, а не только то, что происходит в Российской Федерации, — сообщил Fishnews исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. — С другой стороны, это и большая ответственность, потому что теперь мы должны научить это судно работать так, чтобы оно получало награды не только за дизайн и функциональность, но и за его работу на промысле».

Концептуальный проект судна разработан норвежским дизайн-бюро Skipsteknisk и адаптирован Морским инженерным бюро под класс Российского морского регистра судоходства. По информации Выборгского судостроительного завода, оставшиеся два траулера серии уже спущены на воду и находятся на различных стадиях достройки.

Фото предоставлены пресс-службой Выборгского судостроительного завода.

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