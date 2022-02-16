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На расширенном заседании Камчатского рыбохозяйственного совета рассмотрели организацию «красной» путины. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатке дали первый прогноз на лососевую путину

На расширенном заседании Камчатского рыбохозяйственного совета рассмотрели организацию «красной» путины. Пока предполагается, что в этом году регион сможет добыть 137 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Руководитель департамента анадромных рыб России ВНИРО Альбина Канзепарова рассказала, что общий объем добычи тихоокеанских лососей, по предварительным прогнозам, на Дальнем Востоке может составить 264 тыс. тонн. «Это самый низкий ожидаемый уровень вылова за последние 12 лет. Традиционно первое место по вылову лососей в 2022 году будет за Камчаткой — предполагается, что регион сможет добыть 137 тыс. тонн водных биоресурсов, далее Сахалин — 87 тыс. тонн, и Хабаровск — 30 тыс. тонн», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Камчатская отраслевая наука внесла дополнительные предложения по организации путины в Усть-Камчатском районе, в Авачинском заливе и на водных объектах юго-западной части побережья. Во всех основных районах промысла рекомендации по организации путины и ограничительным мерам для необходимого пропуска производителей на нерестилища не претерпели принципиальных изменений относительно 2021 г., отметили в пресс-службе правительстве региона. Инициативы поддержал губернатор Владимир Солодов.

Губернатор Владимир СОЛОДОВ

«Планируется, что будут введены серьезные ограничения промышленного рыболовства в Авачинской губе и Авачинском заливе, в частности на реках Паратунка, Авача, где рыболовство будет вестись только в рамках традиционной деятельности. Также промышленное рыболовство будет ограничено на реке Опала, введено дополнительное регулирование в бассейне реки Камчатка и ряде других. Само регулирование носит традиционный характер, и рыбаки, и научное сообщество оценивают его как оптимальный — это введение проходных дней исходя из фактического пропуска рыбы для воспроизводства», — обратил внимание глава региона.

Он добавил, что в 2021 г. край обеспечил один из лучших уровней пропуска рыбы на нерестилища для воспроизводства по реке Камчатка, а также по реке Озерной, где пропуск составил около 2 млн особей. Вместе с тем за прошлогоднюю путину рыбаки Камчатки показали второй рекордный результат за всю историю наблюдений: перешагнули планку в 440 тыс. тонн по всем видам рыболовства.

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

«Мы должны констатировать, что показатели будущей путины будут значительно ниже. Тем не менее мы говорим о том, что есть два сценария развития: менее оптимистичный, который мы представили сегодня, и более оптимистичный, который мы представим в конце марта на Дальневосточном научно-промысловом совете. Все меры, которые должны быть предприняты на случай плохого сценария, сегодня обсуждались. Надеемся, что рыбаки отнесутся к этому с пониманием, потому что самое главное — это сохранить тот потенциал, который есть сегодня на Камчатке, и сохранить за регионом лидирующие позиции в добыче лососей», — подчеркнул директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Фото пресс-службы правительства края.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительствосахалин
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