Атлантические лимиты кальмара и белого налима подорожали

Росрыболовство вновь выставило на аукцион доли квот вылова кальмара-иллекса и белого налима в районе регулирования НАФО. Эти лоты предлагаются уже в пятый раз, начальные цены существенно выросли.

На аукционе разыграют 28 долей квот вылова кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО по 3,448% и одну — в 3,456%, сообщает корреспондент Fishnews. Также предлагаются лимиты белого налима в подрайонах 3NO НАФО: шесть долей по 14,3% и одна доля в 14,2%.

При этом начальные цены существенно увеличены. Так, стартовая цена на долю 3,448% выросла до 4,8 млн рублей (на последний — несостоявшийся — аукцион лимит выставлялся с начальной ценой в 2,5 млн рублей). Начальная цена доли белого налима в 14,3% составляет 575 тыс. рублей (в прошлый раз — 415 тыс. рублей).

С победителями торгов заключат договоры сроком на 15 лет. Заявки принимаются до 21 марта, аукцион назначен на 24 марта.



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