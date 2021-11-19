Квоты кальмара и белого налима остались без покупателей

Аукцион по продаже долей квот вылова кальмара-иллекса и белого налима в районе регулирования НАФО вновь не состоялся. Это была уже четвертая попытка провести торги.

На аукцион по продаже долей квот вылова кальмара-иллекса и белого налима в районе регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) не поступило заявок. В связи с этим торги признали несостоявшимися, говорится в протоколе на сайте torgi.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве лотов предлагалось 29 долей квот вылова кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО и 7 долей квот добычи белого налима в подрайонах 3NO НАФО. Аукцион планировался 22 ноября. До этого Росрыболовство пыталось провести торги в сентябре, июле и апреле.

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