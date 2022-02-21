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Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Татьяна Шувалова: Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Увеличение такс для расчета ущерба «краснокнижным» гидробионтам — это хорошо, но только комплексный подход позволит решить проблему утраты биоразнообразия, считает представительница WWF России Татьяна Шувалова.

Минприроды предложило новые таксы для исчисления ущерба, причиненного водным биоресурсам, занесенным в Красную книгу, — планируется значительное увеличение нормативов для расчета.

«Это, безусловно, очень своевременно. Ведь, как ни парадоксально, действующие сегодня таксы исчисления размера ущерба, причиненного ВБР, занесенным в Красную книгу РФ, в разы ниже такс исчисления ущерба по гидробионтам, не относящимся к «краснокнижным». Таким образом, промысел «краснокнижных» видов становится даже более выгодной и менее рискованной деятельностью для браконьеров, чем добыча «обычных» ВБР», — отметила директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна Шувалова.

Однако она подчеркнула: решить проблему продолжающейся деградации биоразнообразия и угрозы утраты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов ВБР вряд ли удастся только усилением карательной составляющей в природоохранной политике.

«Кого-то, конечно, повышенные тарифы заставят отказаться от незаконной добычи, а кто-то будет продолжать свою нелегальную деятельность из-за отсутствия альтернативных путей заработка или простой неосведомленности о том, сколько придется заплатить», — обратила внимание представительница Всемирного фонда дикой природы в статье для Fishnews.

Татьяна Шувалова считает важным «окрасить» платежи за ущерб, нанесенный объектам животного мира и окружающей природной среде — чтобы эти деньги тратились на охрану тех же «краснокнижных» видов, а не на решение совершенно других задач.

Еще одним эффективным инструментом борьбы с браконьерством эколог видит введение системы обязательной маркировки для всей рыбной продукции, отправляющейся на прилавки.

Кроме того, представительница WWF указала на ускоряющуюся деградацию среды обитания «краснокнижных» ВБР, которая зачастую происходит в результате реализации разрешенных видов деятельности.

«Необходимо системное применение различных форм территориальной охраны, предполагающих прямой запрет на осуществление наиболее разрушительных видов деятельности на водных объектах, являющихся средой обитания как для ценных промысловых ВБР, так и для «краснокнижных» видов. К такой деятельности относятся, в частности, добыча россыпного золота, деятельность в сфере аквакультуры, относящейся к сельскохозяйственному производству, сброс сточных вод, строительство гидроэлектростанций, рубка лесных насаждений», — подчеркнула Татьяна Шувалова.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: аквакультурабраконьерство
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Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

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