«Краснокнижные» уловы будут обходиться дороже

Минприроды предложило новые таксы для исчисления ущерба, причиненного «краснокнижным» водным биоресурсам. Предусмотрено значительное повышение нормативов для расчета, в том числе в случае с браконьерской икрой.

Проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Общественное обсуждение документа продлится до 24 февраля.

В пояснительной записке отмечено, что таксы по «краснокнижным» гидробионтам не пересматривались более 20 лет. При этом они существенно ниже установленных в 2018 г. нормативов для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам (постановление правительства от 3 ноября 2018 г. № 1321).

Также министерство напомнило, что весной 2020 г. был обновлен Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ. Сейчас в ней 110 таксонов (виды, подвиды, популяции) ВБР.

Расчеты новых «краснокнижных» такс произведены по методике, разработанной Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Согласно предложению Росрыболовства, предусмотрено трехкратное их увеличение по сравнению с «расценками», утвержденными постановлением № 1321. По гидробионтам со статусом редкости объектов животного мира 0 или 1 и природоохранным статусом I предлагается четырехкратное повышение такс.

Для черноморских афалин новая такса составит 500 тыс. рублей за экземпляр, для морских свиней (балтийского и черноморского подвидов) — 250 тысяч. Такая мера предусмотрена в целях предотвращения браконьерства для поставки в дельфинарии, а также подмены умерших животных незаконно добытыми.

В Минприроды обратили внимание, что значительный ущерб популяциям «краснокнижных» наносит вылов самок с икрой. В связи с этим установлены дифференцированные подходы для увеличения такс по разным группам видов рыб.

«Добыча икры квалифицируется как добыча и гибель самок рыб. Поэтому и в этой части установлены дифференцированные увеличенные таксы за незаконно добытую икру рыб, включающие стоимость добытых самок и стоимость икры», — подчеркнули разработчики.

Также предлагается внести изменения в связи с включением белорыбицы и каспийского тюленя в перечень «краснокнижных» в 2020 г.

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