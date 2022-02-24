Константин Древетняк: «Новое прочтение» ТК ЕАЭС ударит по рыбакам и ресурсу

Рыбацкие ассоциации участвуют в разработке поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза. Без этих изменений проблемы грозят и бизнесу, и сырьевым запасам, отметил генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Помимо отраслевых объединений, в работе участвуют Минэкономразвития России совместно с профильными ведомствами и деловым сообществом. Как рассказал Fishnews Константин Древетняк, по ряду причин возникли опасения, что таможенные органы могут начать признавать уловы, добытые российскими рыбаками в исключительных экономических зонах других государств, импортным товаром. А это означает применение соответствующих таможенных процедур и взимание дополнительных платежей.

«Речь идет о квотах, распределяемых международными регулирующими организациями, такими как НЕАФК и НАФО, либо по обмену в рамках двусторонних межправительственных соглашений. Если такая рыба выловлена российским судном, до настоящего времени она считается российским товаром. Хотя в Таможенном кодексе ЕАЭС этот вопрос до конца не урегулирован и сейчас возникла необходимость этот пробел заполнить», — отметил глава Союза рыбопромышленников Севера.

Он подчеркнул, что вопрос чрезвычайно актуален для Северного бассейна. «По нашим оценкам, рыбаки Северного бассейна до 70% уловов добывают в иностранных экономзонах. Если таможенное законодательство начнут читать по-новому, потери времени и средств для бизнеса будут очень ощутимыми. Особенно на фоне роста других платежей (сбора за пользование водными биоресурсами, удорожания топлива, снабжения, услуг). Некоторые виды промысла и так находятся на грани рентабельности», — обратил внимание руководитель СРПС.

Он напомнил, что большинство промысловых видов в Баренцевом море мигрируют между разными экономзонами. При распределении общего допустимого улова по странам квоты выделяются на весь запас, без обязательств вылавливать рыбу в строго определенной ИЭЗ. Рыбохозяйственная наука в целях сохранения ресурса традиционно ориентировала рыбаков на увеличение доли вылова в иностранных экономических зонах, отметил собеседник Fishnews.

«Дело в том, что российская ИЭЗ в Баренцевом море является выростной акваторией для многих видов рыб. Рыба здесь мельче (а значит, менее ценна), много молоди. И ряд видов, например, треску (основу промысла на Северном бассейне) просто рациональнее облавливать в иностранных водах, особенно в нерестовых скоплениях. Если таможня станет признавать такую рыбу зарубежным товаром, российские рыбаки будут вынуждены добывать ее в нашей ИЭЗ. Это очень серьезно ударит не только по рентабельности, но и по рыбным запасам. Не секрет, что иногда рыбаку в море выгоднее просто избавиться от молоди в уловах», — обрисовал нерадостные перспективы Константин Древетняк.

Тем более, добавил он, некоторые промысловые объекты, на которые Россия получает квоты, осваивать больше негде, кроме как в иностранных водах.

«Речь идет о десятках тысяч тонн. Это окунь-клювач Баренцева моря — практически на 100% наши рыбаки выбирают его в норвежской экономзоне. Это черный палтус, который примерно на 90% осваивается в режиме специализированного промысла в норвежской ИЭЗ. Это палтус Гренландии, которого мы получаем по обмену на свои тресковые квоты и на 100% осваиваем в экономзоне Гренландии», — рассказал Константин Древетняк.

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