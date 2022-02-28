Чилийский лосось подорожал на мировом рынке

Экспорт лосося из Чили по итогам 2021 г. вырос по стоимости и снизился в физическом объеме. Главным рынком сбыта остаются Соединенные Штаты, а Россия — на четвертом месте.

Стоимость экспорта красной рыбы из республики достигла 5,2 млрд долларов. Это на 18,2% больше, чем в 2020 г., отмечает портал SeafoodSource со ссылкой на Совет по чилийскому лососю (Chilean Salmon Council). Эта организация объединяет крупнейшие лососеводные предприятия страны.

По словам исполнительного директора совета Джоанны Давидович (Joanna Davidovich), итоги прошлого года подтверждают тенденцию к восстановлению экспорта лосося после очень сложного 2020 г.

В то же время, по информации чилийской таможни, поставки красной рыбы из республики сократились в объемах с 779 тыс. тонн в 2020 г. до 724 тыс. тонн в 2021 г. Однако увеличение спроса на продукцию привело к повышению цены — на 27% по сравнению с уровнем 2020 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, главным рынком сбыта чилийского лосося традиционно являются США — 44% от общего объема, следом идет Япония (19,9%), Бразилия (12,9%), Россия (6%) и Мексика (3%). Эти пять стран в целом потребляют 85% красной рыбы Чили, идущей на экспорт.

Таможенные данные показывают снижение спроса на чилийский лосось в Китае. Если в 2019 г. на долю КНР приходилось 5,3% поставок, то в 2020 г. она сократилась до 3,1%, а в 2021 г. — до 2%. Аквафермеры республики надеются, что вскоре Китай возобновит импорт их продукта в прежних объемах.

Лосось — вторая по значению экспортная позиция Чили после меди. Важность красной рыбы в качестве товара для поставок за рубеж особенно выросла в последнее десятилетие. Доля лосося среди экспортных продуктов за исключением меди выросла с 6,9% в 2010 г. до 12,5% в 2021 г., приводит цифры таможня.

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