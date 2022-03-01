Зарубежный лосось ищет замены российскому рынку

Фарерская компания Bakkafrost решила остановить поставки своего лосося в Россию в связи с ситуацией на Украине. Чилийские производители красной рыбы тоже ищут альтернативы рынку РФ — они обеспокоены санкциями Запада.

Фарерцы решили переориентировать поставки

Генеральный директор Bakkafrost Регин Якобсен рассказал, что в прошлом году около 10% продаж лосося компании пришлось на российский рынок, пишет портал IntraFish.

По его информации, Bakkafrost поставляет свою продукцию в Россию более 20 лет и успела установить в РФ множество прочных связей, которые пережили и события 2014 г.

Однако нынешняя ситуация оказалась слишком экстраординарной и очень шокирующей, заявил Регин Якобсен. Он считает, что обстановка не нормализуется в краткосрочной перспективе. Как сообщает корреспондент Fishnews, компания надеется нарастить свою долю на рынках Европы, Азии и США.

В 2021 г. Bakkafrost увеличила выручку на 19% до 5,56 млрд датских крон (около 840 млн долларов), приводит цифры IntraFish.

Чилийцы боятся санкций

Чилийские производители лосося всерьез обеспокоены санкциями Запада в отношении России из-за событий на Украине, а также ростом цен на топливо и возможными проблемами с логистикой. Поэтому аквафермеры республики начали искать альтернативы российскому рынку, так как опасаются проблем с поставками, отмечает IntraFish. Сейчас бизнес внимательно следит за ситуацией.

Лососеводы Чили в 2021 г. поставили в нашу страну 50 689 тонн красной рыбы. Доля России в структуре поставок составляет 6%, по этому показателю РФ находится на четвертом месте — после Соединенных Штатов (44%), Японии (19,9%) и Бразилии (12,9%).

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