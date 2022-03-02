Владморрыбпорт работает на экспорт и внутренних направлениях по графику

С начала текущего года Владивостокский морской рыбный порт обработал 67 тыс. тонн рыбопродукции. Отправка рыбных грузов осуществляется как по территории России, так и по традиционным направлениям в страны АТР.

В период сезонных путин на причалах Владморрыбпорта в приоритетном порядке принимают и обрабатывают рыбные грузы, приходящие из районов промысла. Продукция и уловы отгружаются на железнодорожный подвижной состав, автотранспорт либо в холодильно-складской комплекс компании. За январь-февраль 2022 г. обработано уже 67 тыс. тонн рыбопродукции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ОАО «Владморрыбпорт», отправки осуществляются на экспортных направлениях — в Японию, Вьетнам, Республику Корея — и по России. Составы по направлениям из Владивостока в Новосибирск, Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург отправляются ежедневно в соответствии с графиком.

Напомним, в прошлом году Владморрыбпорт осуществил перевалку в общей сложности 507 тыс. тонн рыбопродукции, в том числе 181 тыс. тонн была отправлена в контейнерах.

Порт ведет строительство нового холодильного складского комплекса на 7,1 тыс. тонн. В итоге холодильные мощности ОАО «Владморрыбпорт» составят 55 тыс. тонн единовременного размещения, в том числе 23 тыс. тонн в холодильниках порта и 32 тыс. тонн в контейнерах.

На территории Владморрыбпорта функционирует современный контейнерный терминал производственной мощностью 300 тысяч TEU в год.

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