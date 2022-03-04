«Колд Трейд» продолжает сотрудничество с рыбопромышленниками

Компания «Колд Трейд», специализирующаяся в области промышленного холода, продолжает работать над проектами в прежнем режиме, отмечает гендиректор Павел Клименко.

«В связи с приостановкой деятельности некоторых зарубежных компаний в РФ у нас есть свободные монтажные специалисты, инженеры-пусконаладчики, — обратил внимание Павел Клименко. — Эти кадры можно задействовать для завершения работ на российских объектах, с которых ушли иностранные сотрудники».

Собеседник Fishnews подчеркнул: команда инженеров-проектировщиков, конструкторов, программистов «Колд Трейд» продолжает трудиться над проектами в прежнем режиме.

«Мы оперативно перестраиваем привычную работу в части совершения платежей за иностранное оборудование. Как и многие российские компании, сегодня мы имеем трудности с оплатой и отгрузкой иностранного оборудования от некоторых поставщиков. Не все западные партнеры отказались от сотрудничества, но некоторые уведомили, что отгрузка приостановлена, мы ведем переговоры», — рассказал генеральный директор «Колд Трейд».

Он добавил, что решить некоторые проблемы компании помог филиал в Финляндии.

«У нас есть свое производство в РФ, — напомнил Павел Клименко. — Принимаем заказы на изготовление сосудов, работающих под давлением, — объемом до 25 куб. м. А также маслоотделителей, фильтров тонкой очистки и другого оборудования. Мы рассматриваем новые направления проектирования и производства, которые являются проблемными в рыбной отрасли».

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