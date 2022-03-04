Илья Шестаков: Отрасль работает без сбоев

Оперативное информационное взаимодействие с компаниями ведется в режиме реального времени, подчеркнул руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел второе координационное совещание с руководителями крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса. На встрече обсуждены основные вопросы работы рыбопромышленного комплекса страны: промысел, производство, логистика, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

К началу марта вылов российского флота достиг 770 тыс. тонн: положительную динамику обеспечивает охотоморская путина, вылов минтая вырос по сравнению с прошлым годом на 16% - до 464 тыс. тонн. После трехлетнего перерыва возобновлен промысел мойвы в Баренцевом море – темпы вылова позволяют прогнозировать быстрое освоение российской квоты.

Росрыболовство отслеживает ситуацию с логистикой рыбной продукции: поставщики ориентируются в первую очередь на внутренний рынок. При этом разрешения и сертификаты на экспорт выдаются в штатном режиме, без сбоев.

По данным Росстата, за первый месяц 2022 г. экспортные поставки российской рыбы и морепродуктов увеличились на 65% в денежном выражении (до 295 млн долларов), в том числе благодаря росту объема продаж продукции глубокой переработки. С начала года вырос оборот предприятий, работающих в сфере рыболовства и рыбоводства, а также налоговые отчисления отрасли.

На совещании рассмотрели весь комплекс работы отрасли в современных экономических условиях. В частности, обсуждены и выработаны конкретные решения и меры в вопросах развития судоремонта, обеспечения кадрами в сфере обслуживания судов в портах, а также меры поддержки предприятий для дальнейшей реализации инвестиционных проектов.

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что для обеспечения стабильных условий работы отрасли усилено межведомственное взаимодействие.

«Росрыболовство находится в постоянном контакте с предприятиями отрасли, отслеживаются все аспекты промысловых, производственных и логистических цепочек, в курсе всех возникающих ситуаций. Сегодня наша главная задача, как отраслевого регулятора, обеспечить бесперебойную работу каждой компании, создать все условия для успешного промысла и реализации рыбной продукции», – сказал Илья Шестаков.

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