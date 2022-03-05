Рыбаки предлагают автоматически продлить документы на суда

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предлагает рассмотреть возможность автоматического продления документов квалификационного освидетельствования промысловых судов.

Необходимость такого решения объясняется спецификой флота. Рыбопромысловые суда, в том числе построенные на российских верфях, имеют навигационное, энергетическое, промысловое и иное судовое оборудование иностранного производства.

Согласно законодательству, флот должен проходить ежегодное квалификационное освидетельствование. Необходимо иметь, в том числе для иностранного оборудования, ЗИП, его отсутствие не позволяет освидетельствовать судно, заявили Fishnews в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Как отметили в объединении, судовладельцы уже сталкиваются с отказом зарубежных компаний предоставлять запчасти к иностранному оборудованию.

«Таким образом, возникает серьезная проблема предъявление судов морскому регистру и получение документов для плавания, — отметил президент АРСО Максим Козлов. — В связи с этим считаем первоочередной мерой поддержки предприятий, эксплуатирующих суда рыбопромыслового флота, автоматическое продление разрешения морского регистра на плавание, до того момента, пока судовладельцы не смогут приобрести аналоги оборудования и ЗИП».

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