Правительство сможет смягчать правила по налогам

Президент Владимир Путин подписал поправки в статьи 4 и 45 части первой Налогового кодекса. Правительство получило право в текущем году продлять сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, отменять и переносить проверки в этой сфере.

Федеральный закон от 9 марта 2022 г. № 52 вступил в силу со дня официального опубликования, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительство наделено полномочиями издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 г. приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля.

Таким же образом кабмин может продлять сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности, сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Кроме того, акты правительства могут определять основания и условия предоставления в 2022 г. отсрочки (рассрочки), а также неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений).

Помимо этого руководство регионов в 2022 г. наделяется полномочиями издавать нормативно-правовые акты, предусматривающие в соответствующий период продление сроков уплаты налогов по специальным налоговым режимам, региональных и местных налогов.

Закон также устанавливает, что взыскание налога не производится, если обязанность по его уплате возникла у декларанта и (или) иного лица до 1 января 2022 г. в результате совершения операций, информация о которых содержится в специальной декларации, представленной в ходе четвертого этапа декларирования в соответствии с ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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