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Рыбный промысел на Северном бассейне. Фото предоставлено АТФ

Росрыболовство оперативно отследит объемы поставок

Росрыболовство считает приоритетной задачей обеспечить бесперебойную работу добывающего флота. Кроме того, ведомство будет в оперативном режиме отслеживать объемы поставок рыбы на внутренний рынок и на экспорт.

Вопросы обеспечения бесперебойной работы российского флота во всех рыбохозяйственных бассейнах и за пределами российских вод обсуждались 11 марта на очередном заседании оперативного штаба в Росрыболовстве.

Пока ситуация на промысле остается стабильной, суммарный вылов превысил 930 тыс. тонн и идет с опережением к графику прошлого года. На положительную динамику влияют результаты работы флота на Дальнем Востоке, где продолжается активный промысел минтая и сельди. Загруженность холодильников в Приморском крае — на уровне 60%, мощностей для хранения рыбы достаточно. Увеличивается отправка минтая, сельди и трески в центральную Россию и страны АТР.

Участники совещания также обсудили меры для увеличения поставок уловов на внутренний рынок, сохранения ассортимента и доступности рыбы для населения. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, руководитель федерального агентства Илья Шестаков дал поручение отслеживать в оперативном режиме объемы поставок рыбы на внутренний рынок и на экспорт.

«Сейчас российский рыбодобывающий флот работает штатно, надо принять все меры, чтобы обеспечить эту стабильность в дальнейшем с учетом развития ситуации. Поэтому необходимо отслеживать все процессы в оперативном режиме и быть готовыми к необходимым действиям», — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул важность работы с рыбаками в регионах и пообещал всестороннее содействие предприятиям со стороны представителей загранаппарата Росрыболовства.

Напомним, что вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минсельхозу и Минвостокразвития совместно с заинтересованными федеральными ведомствами представить предложения по увеличению госзаказа на поставки продовольствия для школ, детских садов, больниц и т.д. Речь идет в том числе о рыбной продукции.

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