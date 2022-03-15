Валюте приоткрывают дверь для финансирования бизнеса

Минфин разъяснил вопросы перевода валюты на счета в зарубежных банках для финансирования текущей деятельности. Принятое решение позволит как минимум не осложнять работу российского бизнеса, считают в отраслевом сообществе.

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела вопрос о зачислении резидентами денежных средств в иностранной валюте на свои счета (вклады) в банках и других организациях финансового рынка, расположенных за рубежом. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Принято несколько решений:

Так, резиденты смогут переводить валюту на свои счета, открытые в иностранных банках и других организациях финансового рынка для обеспечения текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год.

Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.

Граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 г., на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

Меры приняты для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности страны, отметили в Минфине.

«Это правильное решение, которое как минимум позволит не осложнять работу российского бизнеса сегодня», — прокомментировал представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

Напомним, что в феврале на фоне санкций были приняты дополнительные меры валютного регулирования. Рыбопромышленники обращали внимание на необходимости расшивки ограничений, которые возникли в этой связи в обеспечении работы предприятий.

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