Рыбопромышленники предлагают ряд мер для поддержки отрасли

Отказ от штрафных санкций при срыве сроков строительства флота под инвестквоты — насущный вопрос. Но есть еще целый ряд проблем, требующих решения, обратили внимание опрошенные Fishnews представители рыбной промышленности.

Зампред правительства Виктория Абрамченко, курирующая рыбохозяйственный блок, заявила о поддержке предложения Росрыболовства отменить штрафы за возможные срывы реализации инвестпроектов на два года. В отраслевом сообществе это называют необходимой мерой.

«Мы поддерживаем инициативу правительства. Продление срока строительства судов позволит избежать рисков потери инвесторами банковских гарантий и расторжения договоров на инвестиционные квоты. Напомним, что по крупнотоннажным траулерам-процессорам сумма банковской гарантии равна 1 млрд рублей за постройку судна», — прокомментировал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

«За прошедшие пять лет закредитованность отрасли выросла на 53,46%, кредиторская задолженность достигла 400 млрд рублей. Основная часть этих средств — выполнение инвестиционных обязательств в рамках действующих программ, а также покупка лотов на крабовых аукционах. В общей сложности инвесторы направили на эти цели около 441 млрд рублей, — обратил внимание президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. — Разделяем обеспокоенность Росрыболовства по рискам реализации действующих инвестпроектов по строительству флота и считаем освобождение от штрафных санкций в случае увеличения сроков строительства необходимой мерой».

Сроки строительства нужно продлять, подчеркнул представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. При этом он напомнил о предложении, с которым бизнес выступал и ранее, — отменить требование о банковской гарантии.

Но отменой штрафных санкций и банковских гарантий проблематика не ограничивается. Вопрос в том, как вести строительство: получать заказанное оборудование или искать ему замену. «Если иностранные поставщики официально подтвердят, что они осуществить поставку не смогут, тут вариантов нет — нужно менять проект и, соответственно, переходить на оборудование других производителей», — рассказал Fishnews исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

По его мнению, с учетом того, что многие верфи и ранее не справлялись со сроками, двухлетнего продления по некоторым проектам может и не хватить. «Но это будет понятно уже по мере развития ситуации», — добавил представитель СЗРК.

Проблема актуальна не только для судов, которые строятся под рыбные инвестиционные квоты, но и для краболовов. Компании, ведущие строительство, столкнулись с отказом зарубежных поставщиков от выполнения заказов, невозможностью участия иностранных специалистов в пусконаладке, отметил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Для полного анализа последствий санкций нужно время, но уже сейчас понятно, что уложиться в установленные договорами сроки строительства не получится, считает он.

По мнению руководителя АДК, надо нормативно закрепить гарантии неприменения к инвесторам штрафов за неисполнение инвестиционных обязательств на период действия ограничительных мер.

В отраслевом сообществе говорят и о других вопросах, требующих решения. Необходима комплексная защита инвесторов, заявил Герман Зверев. «ВАРПЭ совместно с крупнейшими деловыми объединениями России разработала пакет предложений по поддержке и развитию рыбной отрасли в текущих условиях. 15 марта этот документ будет рассмотрен на расширенном заседании Комитета «Опоры России» по рыбохозяйственному комплексу», — сообщил руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

«Господдержка также важна в условиях существенного роста ставок по кредитным договорам. Целесообразно распространить на рыбную отрасль меры по льготному кредитованию, принятые для аграриев. Сейчас этот механизм не распространяется на инвестиции в области рыболовства», — рассказал Алексей Осинцев.

«Сегодня мы ясно видим, что обеспечение рыбного промысла судами отечественной постройки — важный элемент безопасности страны. Новые обстоятельства диктуют новую тактику, но стратегические приоритеты отрасли, ориентир на долгосрочное устойчивое развитие, расширение как экспортного потенциала за счет, в первую очередь, продукции глубокой степени переработки, так и внутреннего потребления должны сохраняться и обеспечиваться соответствующими проектами и поддержкой со стороны государства», — добавил он.

Шаги, которые могли бы облегчить работу предприятий, обсуждались на совещании в Росрыболовстве, сообщил Сергей Несветов. Это, например, отмена требований о банковских гарантиях для участников программы квот под инвестиции, отмена требования о прохождении контрольных пунктов (точек). Важнейший вопрос — возможность зачета встречных требований, связанных с эксплуатационными расходами судов, по валютным контрактам. «Мы очень ждем этих решений, потому что это, конечно, облегчило бы нам работу», — заявил исполнительный директор СЗРК.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews