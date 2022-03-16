Коренным народам Приморья вновь предложат посостязаться за участки

В Приморском крае на конкурс выставлены четыре участка для традиционного рыболовства в Ольгинском и Тернейском районах. Заявки принимаются до 2 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — Приморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из участков, площадью 28 га, расположен в Ольгинском районе, в русле реки Аввакумовка. Три других находятся в Японском море у побережья Тернейского района: 164 га — в бухте Джигит, 71 га — в бухте Серебрянка, 100 га — в бухте Штормовая. РЛУ предоставляются на 10 лет.

Эти участки выставлялись на конкурс уже неоднократно. Последняя процедура проходила 11 февраля текущего года (стадия рассмотрения заявок). Тогда на акватории претендовали семь родовых общин коренных малочисленных народов, однако по результатам рассмотрения конкурсная комиссия отказала всем.

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