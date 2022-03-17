Рыбопереработка заслуживает внимания

До сих пор нет ясности, какое же ведомство отвечает за вопросы рыбопереработки в стране. В результате предприятия, занимающиеся выпуском продукции для конечного потребителя, оказываются вне поля действия государственных программ.

Сложности, с которыми столкнулась в нынешних условиях рыбоперерабатывающая отрасль, обсуждались на конференции Fishnews Online с председателем совета директоров ГК «За Родину» Сергеем Лютаревичем и председателем Рыбного союза Александром Паниным.

В рыбном хозяйстве основное внимание государства традиционно сосредоточено на рыболовстве — рыбопереработка обычно ускользает из фокуса. «Эта тема, которая нас сильно волнует, и она стала особенно острой с учетом последних серьезных изменений в экономике», — подчеркнул Сергей Лютаревич.

Для переработчиков Калининградской области сейчас важно обеспечить предприятия жестью для выпуска консервов. Стоит проблема удорожания компонентов, используемых при производстве консервной продукции.

Как и другие предприятия, рыбокомбинаты региона нуждаются в доступной кредитной поддержке. Но до сих пор непонятно, например, как переработчикам пользоваться механизмами льготного кредитования, предусмотренными приказом Минсельхоза России от 23 июня 2020 г. № 340.

В современных условиях особенно важна роль координирующего госоргана. Но с ведомственной принадлежностью рыбоперерабатывающей отрасли ясности нет. Это признавали и сами власти. Между тем в обороте рыбохозяйственного комплекса на долю рыбопереработки приходится практически половина, обратил внимание Александр Панин. И именно эта отрасль обеспечивает продукцию для конечных потребителей.

Курирующее ведомство должно быть обязательно, ведь в результате такой «государственной бесхозности» переработка выпадает из госпрограмм, а значит, лишается возможных инструментов развития.

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