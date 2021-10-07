Переработка в поисках опоры

В каких направлениях нужно развивать отечественную рыбопереработку и какие меры господдержки могут оказаться полезными бизнесу, обсудили участники круглого стола в рамках выставки «Золотая осень».

Проблемы терминологии

На площадке всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» прошел круглый стол «Развитие отечественной рыбопереработки: меры государственной поддержки бизнеса». Его организаторами выступили Росрыболовство, Рыбный союз и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), сообщает корреспондент Fishnews.

Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин предложил для начала разобраться с понятиями: ведь четкое определение, что такое рыбопереработка или глубокая переработка рыбы, так нигде и не зафиксировано. Как нет и четкого разделения по видам продукции в отраслевой статистике, что позволило бы соотнести реальную картину производства с запросами рынка – внутреннего и внешнего.

Неопределенность терминологии приводит, к примеру, к тому, что под инвестквоты построено уже два десятка заводов, ориентированных на выпуск филе и рыбного фарша. По документам это продукция глубокой переработки, которая тем не менее «не соответствует ожиданиям потребителя и не может рассматриваться как конкуренция экспортной продукции», указал сенатор.

Данные Росрыболовства за прошлый год об объеме производства рыбной продукции в 4,3 млн тонн включают и консервы, и рыбу, прошедшую минимальную обработку, — обезглавленную и замороженную. Понять, какая именно продукция и в каком количестве была изготовлена из того или иного вида сырья, по таким цифрам нельзя.

«Существующие в настоящее время коды ОКВЭД не позволяют это сделать. Таким образом, мы не можем принять грамотные и взвешенные управленческие решения, не имея исходных данных», — констатировал Сергей Митин. Размытость понятий мешает перейти к адресной господдержке рыбопереработки с целью стимулирования производства конкретных, более востребованных населением, видов продукции.

Не упрощает задачу и «промежуточное» положение рыбоперерабатывающих предприятий — на стыке отраслей. Как признал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, рыбопереработка, кроме той части, которая привязана к добыче, оказалась вне поля зрения сразу всех ведомств. Вернуть ее в это поле законодатели попробуют уже в ближайшее время.

«Сенаторами нашего комитета в настоящее время разрабатывается проект федерального закона об основах госрегулирования в области развития производства пищевой рыбной продукции, где мы даем основные отраслевые определения, формируем концепции госуправления и разграничения полномочий органов власти», — заявил Сергей Митин. Председатель Рыбного союза Александр Панин, выступавший модератором круглого стола, добавил, что рыбопереработчики очень рассчитывают на поддержку Совета Федерации в этом вопросе.

Господдержка на бумаге и на практике

По линии Минсельхоза существует три вида поддержки, которыми могут воспользоваться рыбопереработчики, рассказала замдиректора департамента образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Ольга Доброчеева. Это льготные кредиты для сельхозтоваропроизводителей, как краткосрочные, так и на инвестиционные цели, и прямое возмещение затрат на капитальное строительство — до 25% стоимости объекта.

К мерам поддержки, с точки зрения министерства, можно отнести и инвестквоты. Кроме того, внесенный в Госдуму законопроект о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами предусматривает льготы для компаний, которые будут осуществлять переработку.

Со стороны Минпромторга предусмотрено субсидирование производителей оборудования для рыбопереработки на сумму скидки, которую они предоставляют покупателю, сообщила начальник отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Светлана Проданова. Рыбопереработчики имеют право участвовать в программах льготного лизинга, где возмещается 10-15% стоимости техники, и льготного кредитования, где можно получить скидку до 10% для уплаты первоначального взноса по кредиту на покупку оборудования.

Однако на практике далеко не все эти инструменты могут эффективно применяться, поделился опытом председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич. Он обратил внимание, что меры господдержки федерального уровня требуют поставлять рыбопродукцию на экспорт. Еще один существенный минус — невозможность одновременно воспользоваться и льготными кредитами, и возмещением затрат на капстроительство.

В связи с этим руководитель калининградской компании предложил скорректировать постановление правительства от 12 февраля 2020 г. № 137, убрав взаимозависимость мер поддержки. Он также напомнил, что Минсельхоз до сих пор не внес рыбопереработчиков в приказ от 23 июня 2020 г. № 340 о перечне направлений целевого использования льготных кредитов, и попросил ускорить эту работу.

По мнению Александра Панина, отраслевым организациям и участникам бизнеса не хватает информации о мерах господдержки и условиях их применения и в этом тоже есть определенные возможности для развития.

Ориентиры для роста

Основным фактором развития рыбопереработки Росрыболовство считает раскручивание спроса, в первую очередь, внутри страны. Ведомство видит два барьера, которые мешают производителям. Это отсутствие инвестиций в продвижение рыбной продукции и слишком высокие цены, которые делают рыбу недоступной для некоторых категорий населения.

С учетом ограниченной покупательной способности граждан вопрос удешевления рыбной продукции становится критическим для отрасли. «Это ключевая задача, над которой должны биться и регуляторы, и законодатели, и Росрыболовство в том числе», — подчеркнул Василий Соколов, отметив, что раскручивать внутреннее потребление рыбы можно даже путем дотаций.

Участники круглого стола обсудили изменения потребительских предпочтений на внутреннем рынке, которые во многом совпадают с глобальными тенденциями. «Рыбные консервы в таком объеме, как они раньше производились, уже не пользуются спросом, — констатировала Ольга Доброчеева. — Очень много идет продукции в свежем и охлажденном виде, и она пользуется спросом, этот момент тоже нужно учитывать».

К перспективным направлениям производства, по словам Светланы Продановой, можно отнести полуфабрикаты из рыбы, в том числе с добавлением овощей или круп, продукты с низким содержанием соли, биологически активные добавки. Представитель ВНИРО Елена Коноваленко указала на растущую популярность у потребителей продуктов для функционального и здорового питания, а замруководителя Роскачества Елена Саратцева напомнила о запросе рынка на органическую продукцию, где рыба совсем не представлена.

Помимо производства важную роль в продвижении рыбных товаров играет звено реализации — и далеко не всегда с ней справляется. Директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе признал, что в рыбной категории у региональных торговых сетей большой провал. Федеральные сети, по его словам, выглядят еще хуже. «Скорее всего, ретейл не умеет правильно представлять эту категорию потребителю, поэтому мы считаем инструменты поддержки крайне актуальными», — рассказал руководитель объединения.

На рынке найдется место для самой разнообразной продукции всех степеней передела, выразил мнение Александр Панин. Это относится и к охлажденной рыбе, и к консервированной, соленой, копченой — любой, лишь бы она учитывала предпочтения покупателей.

«Волшебной таблетки для решения вопроса развития рыбопереработки не существует. Решение находится в плоскости комплексного подхода», — подвел итог дискуссии председатель Рыбного союза.

Анна ЛИМ, Fishnews

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.