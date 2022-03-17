Новости
Финалом занятий «Рыба есть!» станут мастер-классы на выставке Seafood Expo Russia. Изображение предоставлено ESG

Лучшие повара дадут мастер-классы на Seafood Expo Russia

Компания Expo Solutions Group и сообщество шеф-поваров России Chefs Team запускают серию мероприятий «Рыба есть!» по приготовлению рыбы и морепродуктов. Финалом этих занятий станут мастер-классы на сентябрьской выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге.

Каждая встреча будет сочетать теоретическую часть и практический мастер-класс по определенному виду рыбы или морепродуктов, сообщили Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group. Напомним, эта компания — организатор Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia), которые планируется провести в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября.

Мероприятия «Рыба есть!» призваны рассказать поварам, какие виды рыбы и морепродуктов сейчас доступны и актуальны, как их вылавливают, выращивают и перерабатывают. На встречах также научат правильно выбрать сырье, раскроют техники приготовления, предложат варианты сервировки.

«Рыба есть!» будет полезна шефам и бренд-шефам ресторанов, руководителям и собственникам предприятий индустрии HoReCa, их поставщикам, а также всем, кто готов предложить помощь и наставничество в работе с новой рыбой, аква- и марикультурой, подчеркнули в ESG.

Компания обратила внимание, что Chefs Team — соорганизатор серии встреч — это сообщество лучших шеф-поваров страны, объединяющее более 1200 представителей со всей России и стран СНГ. Амбассадоры Chefs Team смогут не только лично оценить качество рыбы и морепродуктов от разных производителей, но и проверить продукцию в деле, а также поделиться знаниями с коллегами.

Финалом серии встреч станут мастер-классы шеф-поваров Russian Seafood Show. Они состоятся 21-23 сентября в Санкт-Петербурге в рамках Seafood Expo Russia.

«Представители индустрии HoReCa очень редко работают напрямую с рыбопромышленными компаниями или трейдерами, и наши встречи нацелены на то, чтобы сократить эту длинную цепочку поставок из моря до ресторана. Это положительно скажется и на качестве блюд, и на их цене. На серии встреч наша команда разделит обязанности: мы расскажем, какая новая рыба появилась у рыбаков и трейдеров, а шеф-повара научат ее готовить», — рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

О времени и месте первого мероприятия организаторы сообщат дополнительно. Подробная информация будет размещена на официальном сайте выставки в разделе «Программа для HoReCa».

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: выставка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Переход ЛРЗ на товарную аквакультуру вошел в колею

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Все интервью

Личное мнение

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

Все материалы

Крупным планом

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

События

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.