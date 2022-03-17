Лучшие повара дадут мастер-классы на Seafood Expo Russia

Компания Expo Solutions Group и сообщество шеф-поваров России Chefs Team запускают серию мероприятий «Рыба есть!» по приготовлению рыбы и морепродуктов. Финалом этих занятий станут мастер-классы на сентябрьской выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге.

Каждая встреча будет сочетать теоретическую часть и практический мастер-класс по определенному виду рыбы или морепродуктов, сообщили Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group. Напомним, эта компания — организатор Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia), которые планируется провести в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября.

Мероприятия «Рыба есть!» призваны рассказать поварам, какие виды рыбы и морепродуктов сейчас доступны и актуальны, как их вылавливают, выращивают и перерабатывают. На встречах также научат правильно выбрать сырье, раскроют техники приготовления, предложат варианты сервировки.

«Рыба есть!» будет полезна шефам и бренд-шефам ресторанов, руководителям и собственникам предприятий индустрии HoReCa, их поставщикам, а также всем, кто готов предложить помощь и наставничество в работе с новой рыбой, аква- и марикультурой, подчеркнули в ESG.

Компания обратила внимание, что Chefs Team — соорганизатор серии встреч — это сообщество лучших шеф-поваров страны, объединяющее более 1200 представителей со всей России и стран СНГ. Амбассадоры Chefs Team смогут не только лично оценить качество рыбы и морепродуктов от разных производителей, но и проверить продукцию в деле, а также поделиться знаниями с коллегами.

Финалом серии встреч станут мастер-классы шеф-поваров Russian Seafood Show. Они состоятся 21-23 сентября в Санкт-Петербурге в рамках Seafood Expo Russia.

«Представители индустрии HoReCa очень редко работают напрямую с рыбопромышленными компаниями или трейдерами, и наши встречи нацелены на то, чтобы сократить эту длинную цепочку поставок из моря до ресторана. Это положительно скажется и на качестве блюд, и на их цене. На серии встреч наша команда разделит обязанности: мы расскажем, какая новая рыба появилась у рыбаков и трейдеров, а шеф-повара научат ее готовить», — рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

О времени и месте первого мероприятия организаторы сообщат дополнительно. Подробная информация будет размещена на официальном сайте выставки в разделе «Программа для HoReCa».

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