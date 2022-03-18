Минсельхоз определил механизм для предотвращения перелова «неодуемых»

Министерство сельского хозяйства установило порядок уведомления предприятий о прекращении права на добычу в случае, когда уже выбран рекомендованный объем освоения. Это должно защитить водные биоресурсы, добыча которых не ограничивается общим допустимом уловом, от избыточного пресса промысла.

Напомним, что в 2021 г. правительство внесло изменения в правила подготовки и заключения договора пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается (так называемые «неодуемые» объекты). Была предусмотрена возможность прекращения права на добычу, когда освоен рекомендованный объем. Таким образом ресурсы планируется защитить от перелова.

Теперь, как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз РФ утвердил порядок уведомления о наступлении такого случая пользователей (приказ Министерства сельского хозяйства от 9 февраля 2022 г. № 64).

Предусматривается, что территориальные управления Росрыболовства на основе анализа сведений о добыче будут устанавливать факт выборки рекомендованного объема. В течение рабочего дня после этого они должны публиковать информацию на своем сайте и уведомлять органы ФСБ.

Также теруправлениям необходимо будет уведомлять о прекращении права на промысел пользователей (если договор заключало само ТУ) либо сообщать региональным властям (если договоры рыбаки заключали с ними). В случае заключения договоров пользования с властями субъектов последние должны также в течение рабочего дня после получения информации от теруправления уведомить предприятия.

Уведомления будут направляться заказным письмом с подтверждением вручения. Уведомление будет считаться полученным по истечении одного рабочего дня, следующего за днем доставки.

Затем теруправление будет информировать о заявителях, получивших уведомления, органы ФСБ.

Приказ вступит в силу с 28 марта.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews