Роман Витязев: «Аквавосток» нуждается в апгрейде

Онлайн-сервис aquavostok.ru стал доступен для Северного бассейна. Однако вместе с преимуществами этой системы рыбоводы Заполярья получили и ее недостатки, высказал мнение председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Глава ДВ СПМ обратил внимание, что специфика аквакультуры на Севере отличается от дальневосточной: за Полярным кругом практикуется индустриальное выращивание лососей в садках. Поэтому для Северного бассейна допустимо создание небольших рыбоводных участков — площадью менее 100 га. В то время как в морских водах Приморья имеет смысл формировать РВУ площадью от 300 га, а на Сахалине и Курилах — от 500 га, подчеркнул Роман Витязев. «Аквавосток» этих региональных особенностей не учитывает.

Также собеседник Fishnews напомнил, что ДВ СПМ выдвигал ряд предложений по улучшению онлайн-сервиса, но не все эти инициативы были реализованы. Например, участки до сих пор можно формировать только по четырем точкам, по-прежнему используется квадратно-гнездовой метод накладывания ограничений на использование акваторий — по стогектарной сетке.

«Все проблемы, связанные с использованием сервиса на Дальнем Востоке, перешли на Северный бассейн. И там они также сужают возможности для потенциальных инвесторов, в частности, мешая вовлечь в хозяйственный оборот больше перспективных акваторий. Поэтому целесообразно перед созданием новых участков оптимизировать работу «Аквавостока», — резюмировал Роман Витязев.

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