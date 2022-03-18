Страховым экспертам в аквакультуре приготовили новые правила

Правительство утвердило новые правила экспертизы страховых случаев в сельскохозяйственном страховании с господдержкой. Действие документа распространяется и на товарную аквакультуру.

Соответствующее постановление правительства — от 9 марта 2022 г. № 327 — опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ содержит новые правила проведения экспертизы для подтверждения страхового случая и определения ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, а также требования к привлекаемым независимым экспертам. Речь идет о применении закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Так, независимый эксперт в области товарной аквакультуры должен иметь высшее профильное образование и стаж работы по профилю не менее пяти лет, а также должен знать российское законодательство в этой сфере. Формирование единого реестра независимых экспертов отнесено к полномочиям Минсельхоза.

Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет. Нынешние правила экспертизы страховых случаев утратят силу.

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