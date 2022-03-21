Юрий Трутнев проведет совещание по рыбной отрасли

С 21 по 24 марта вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев будет находиться с рабочей поездкой в Приморском крае. В программе зампреда правительства — полномочного представителя главы государства ряд совещаний по социально-экономическим темам.

В рамках рабочей поездки в Приморье Юрий Трутнев проведет встречу по ситуации, складывающейся на потребительском рынке региона. Планируется также провести совещание по поддержке системообразующих предприятий края, логистическому обеспечению экспортных грузов в АТР, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства. Запланировано и обсуждение вопросов работы рыбопромышленного комплекса ДФО.

Напомним, что в конце прошлого года и начале нынешнего одной из самых острых тем в отрасли были перспективы второго этапа инвестиционных квот и новые квотные аукционы. Однако теперь встал вопрос, насколько в нынешних экономических условиях уместно продолжение программы.

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